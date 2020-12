Naturlandia obre demà l'estació d'esquí de fons de la Rabassa

Els usuaris que lloguin el material tindran el forfet de dia gratuït

Actualitzada 07/12/2020 a les 13:29

Redacció Andorra la Vella

Naturlandia obre a partir de demà l'estació d'esquí de fons de la Rabassa amb la pista del Pla de Canongle, d'un 1 quilòmetre, i serà la primera al Pirineu que ho faci gràcies a les darreres nevades i a la producció de neu amb els canons. Els usuaris que vulguin utilitzar-la ho poden fer amb el forfet de temporada d’hivern de la Rabassa o amb el passi de dia que tindrà un 50% de descompte i serà gratuït per a les persones que lloguin el material. Naturlandia també oferirà el cap de setmana del 12 i 13 de desembre una promoció que inclou el forfet, el lloguer del material i una hora de classe col·lectiva per 25 euros en cas de ser adult i 18 euros per als infants de 6 a 13 anys i es recomana reservar cita al 741 444.



La pista de Canongle és un circuit tancat de dificultat fàcil, situat a 2.000 metres, i que voreja elpParc d’animals i els boscos de la zona. L’horari d’obertura éss de 9 a 17 hores i l’estació tornarà a obrir el cap de setmana del 12 i 13 de desembre, per reprendre l’activitat el dia 19. La intenció a partir d’aquesta data és de romandre oberts fins a finals de temporada, si les condicions de neu i la situació sanitària ho permeten, i ampliar el nombre de pistes i activitats.

#2 Manuel

(07/12/20 15:08)



#1 Joana

(07/12/20 14:14)