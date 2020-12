La neu baixarà al vespre fins a 1.200 metres

Equipaments per passar el port d'Envalira i per arribar a Arcalís des de primera hora

Actualitzada 07/12/2020 a les 09:26

Redacció Andorra la Vella

La previsió indica que la neu afectarà avui de manera generalitzada el Principat a partir del vespre amb precipitacions que baixaran fins a la cota 1.200. El servei de meteorologia anuncia que nuvolositat abundant i nevades febles que seran disperses al matí i a la tarda i una acumulació de neu de 3 centímetres a 1.500 metres.



Les precipitacions acumulades obliguen a portar equipaments per circular pel port d'Envalira i per accedir a Arcalís, segons ha informat Mobilitat a primera hora del matí, i es manté la restricció per a camions de més de 19 tones a l'RN-22 per anar a França.