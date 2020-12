L'hospital baixa a 20 ingressats i els contagis nous a 34

Quatre pacients de planta han rebut l'alta en les últimes hores

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 07/12/2020 a les 18:08

Redacció Andorra la Vella

La pressió sobre el sistema sanitari per la Covid-19 torna a disminuir una jornada més amb quatre altes hospitalàries que deixen 20 ingressats i 34 positius nous, segons ha informat el ministre de Salut. Joan Martínez Benazet, que ha començat la compareixença donant el condol als familiars de la víctima de dissabte, ha destacat la millora dels indicadors, especialment la xifra de malalts a l'UCI que es manté des de dijous en tres afectats. Dos d'elles necessiten ventilació mecànica i el ministre ha precisat que es tracta de dos pacients que porten més de dos mesos intubats i això està fent molt lent el procés d'extubació pel temps que porten amb aquesta tècnica invasiva.



El total de persones que han patit la infecció arriba avui a 7.084 i els casos actius baixen a 713, 21 menys que ahir, amb un total de 6.293 recuperacions, 55 més que les registrades diumenge. Martínez Benazet ha remarcat que la taxa de reproducció baixa a 0,86 el que mostra que els casos van disminuint però encara "hi ha una incidència elevada" ja que la mitjana dels últims tres dies són 43 casos, la dels últimes cinc puja a 48 i la incide`ncia acumulada de 14 dies per cada 100.000 habitats se situa en 987.



El ministre ha incidit que amb xifres molt inferiors a aquesta molts països estan prenent mesures molt restrictives però ha recordat que tenen una ocupació hospitalària del 50% i taxes de letalitat superiors a la d'Andorra que és del 0,4% en la segona onada i de l'1,1% des de l'inici de la pandèmia. El titular de Salut ha precisat que la incidència tan alta del Principat està motivada "per la gran capacitat de cribratge" i ha recordat que en la darrera setmana s'han fet 5.516 proves PCR o TMA i 1.748 tests d'antígens.