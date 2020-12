L'Estat ha ingressat un 25% menys per la taxa al tabac

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:41

Redacció Andorra la Vella

Els ingressos per la taxa a la importació de tabac van créixer el novembre un 6,3% respecte al mateix mes de l’any passat i van situar la recaptació dels primers onze mesos del 2020 en 69,9 milions d’euros. Al novembre es van ingressar 9,5 milions d’euros, la segona xifra més elevada des de principi d’any. Tot i això, l’acumulat és un 25% inferior als ingressos aconseguits l’any passat en aquest mateix període, que van arribar fins als 92,9 milions d’euros.



Respecte a la totalitat dels ingressos per les taxes a les importacions es van reduir al novembre en un 16,7%. Van ser de 14,7 milions per una xifra total en el que portem d’any de 143,7 milions. Un 25% menys del que es portava acumulat l’any passat al novembre que era de 191 milions. La limitació de moviments que ha reduït sensiblement l’arribada de turistes està llastant els ingressos per aquestes taxes. Al novembre, per exemple, es van recaptar només 1,5 milions per les taxes a la importació dels combustibles minerals, un 59% menys.