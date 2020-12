L'Automòbil Club també es contrari al carnet per punts

Pujal afirma que suposaria una sobreregulació i destaca que esdevindria una eina de recaptació econòmica i no dissuadiria les infraccions

L’Automòbil Club (ACA), de la mateixa manera que els grups de la majoria governamental, es mostra en contra de l’aplicació del carnet per punts a Andorra. Així ho va manifestar el president de l’entitat, Enric Pujal, qui va indicar que suposaria una sobreregulació i no seria una eina efectiva per dissuadir les infraccions a la xarxa viària. “Considero que afegir més regulació a les carreteres seria un error, a més, nosaltres no formem part de la comunitat europea i no tenim per què seguir les mateixes directrius”, va exposar.



D’aquesta manera, Pujal va posar en relleu que s’està treballant intensament amb el departament de mobilitat en la realització de campanyes de conscienciació al volant i seguretat viària. “Estem realitzant i preparant accions transversals amb el Govern, la ITV i amb els comuns, som molt actius en aquest àmbit i n’estic quasi segur que aplicar més regulació seria contradictori al nostre país”, va puntualitzar. I va assenyalar que Andorra és un territori “petit” amb aproximadament 80.000 habitants, per la qual cosa és “molt més fàcil arribar a tothom i poder conscienciar la població”.



A més, va comentar que “no som un país amb un gran auge d’accidentalitat a les carreteres” i va apuntar que si s’arribés a aplicar el model “acabaria esdevenint una eina de recaptació econòmica més” i “nosaltres no anem en aquesta direcció, la nostra voluntat és vetllar pels associats i donar les màximes garanties”. Pujal també va expressar que actualment són molt més efectives les sancions econòmiques “que et toquen la butxaca, que no una retirada d’un punt o dos que després pots recuperar”. En aquest sentit, va dir que “hem de fer confiança en la societat i últimament sembla que no creiem en l’ésser humà i les seves capacitats”.



Negativa de les autoescoles

La majoria d’autoescoles del país tampoc es mostren a favor de l’aplicació del permís per punts, ja que consideren que als països veïns, on el model està instaurat des de molts anys, no ha servit de per evitar conductes imprudents a la carretera. Així, el Josep Maria, el responsable de l’autoescola les Valls, va afirmar que els conductors que cometen infraccions “ho seguiran fent igual, li treguis punts o no”. I va exposar que, “per sort, al país tenim un bon control de les imprudències”.



En la mateixa línia es va pronunciar en Pere, de l’autoescola Unió, qui va exposar que a Andorra “no és una bona opció” al·legant que “s’haurien d’incrementar encara més les sancions perquè al final el que importa és el que et costa de la teva butxaca”. Així doncs, la Katia de l’autoescola Ruben, va afirmar amb rotunditat que “el país està bé com està i no s’han de modificar les coses que funcionen”. També va indicar que amb la retirada del permís de conduir si en un any has comès 3 infraccions greus “és més que suficient i fa el fet”.



Des de l’autoescola Principal i Líders, el Daniel i el Gustavo, respectivament, van manifestar que potser amb l’aplicació d’un nou model “la gent estaria més atenta, sobretot amb les infraccions relatives a l’excés de velocitat”. I van matisar que seria necessari estudiar-ho i “veure quina implicació podria tenir a Andorra, però no és descabellat”.



Assegurança per a ciclistes

Quant a l’obligatorietat de disposar d’una assegurança per a ciclistes i patinets elèctrics, que figura en el nou codi de circulació amb què treballen els grups parlamentaris, Pujal també va dir que suposarà una sobreregulació, ja que les assegurances protegeixen a tercers i que els ciclistes no suposen un perill “extrem” a la xarxa viària. I va puntualitzar que anar amb bicicleta és un risc, però “no per tenir una pòlissa, els ciclistes seran més conscients de com es condueix de forma responsable i segura”.

