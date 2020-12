L'Associació de pisters s'ofereix per ajudar en l'emergència sanitària

El col·lectiu lamenta que les pistes no puguin obrir fins al gener

Actualitzada 07/12/2020 a les 10:37

Redacció Andorra la Vella

L'Associació de Pisters Socorristes s'ofereix com a professionals formats en emergències sanitàries "pel que es cregui convenient per tal de tirar endavant el país", segons assenyala en un comunicat, després d'haver-se quedat sense feina "fins a nou avís" per l'ajornament de l'obertura de les estacions per la pandèmia de la Covid-19. I destaca que està a disposició dels pisters que es troben al Principat per resoldre "qualsevol qüestió o inquietud i mirar d'ajudar en tot el que es pugui que ens trobem en aquesta situació sobrevinguda".



El col·lectiu assegura que lamenta la decisió adoptada el 3 de desembre de no iniciar la temporada d'hivern fins al gener i puntualitza que ho entenen perquè l'evolució de la pandèmia en les últimes setmanes "ens preocupava a tots". L'Associació de Pisters es va crear recentment després de formalitzar la inscripció a Govern i anuncia que està preparant la presentació pública.