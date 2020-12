L'app de rastreig de Google i Apple no estarà disponible fins l'any vinent

El Govern treballa amb dues opcions més que inclourien informació sobre els tests i la vacuna

L’aplicació mòbil de Google i Aplle que rastrejarà casos de Covid-19 trigarà més del previst. Fa unes setmanes, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va afirmar que l’eina estaria disponible al país el mes de novembre, però el procés amb les dues grans companyies està sent més lent i farragós del que s’esperava. El secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, Cèsar Marquina, va indicar que l’arribada de l’aplicació no depèn exclusivament d’Andorra i que està supeditada a l’avançament que estan fent les dues grans empreses. “La nostra voluntat és agilitzar-ho al màxim i mantenim reunions periòdiques amb ells però abans que acabi l’any serà molt difícil que estigui enllestida”.



Marquina va indicar que paral·lelament el Govern està valorant dues opcions alternatives. El secretari d’Estat no va voler avançar gaires detalls sobre aquesta possibilitat però sí que va refermar que en cap cas s’ha replantejat la idea d’una aplicació pròpia. També va apuntar que l’alternativa també seria una aplicació mòbil i que la idea és buscar que sigui “el més útil possible” i que inclogui “informació sobre aspectes com la vacuna o els tests de saliva”.



En tot cas, l’ús de les aplicacions sempre serà voluntària i el cost per al país serà residual, ja que més enllà de posar la infraestructura necessària i gestionar les dades no implica cap altra inversió. En tot cas, Marquina va admetre que en els països de l’entorn, l’ús de les aplicacions similars no han tingut gaire bona acceptació. “Això també ho estem seguint perquè al final el que no té sentit és esmerçar esforços en alguna cosa que culturalment no està sent acceptat”, va considerar el secretari d’Estat encarregat de les negociacions amb Apple i Google. Malgrat això, el ministre Benazet va indicar a principis de novembre que es va mostrar confiat que la iniciativa sigui rebuda amb cor­responsabilitat ciutadana com ja va succeir en el doble cribratge poblacional. Per aquest motiu, el titular de Salut va avançar que la implementació de l’app de rastreig anirà acompanyada “d’una campanya d’adhesió”. Benazet també va comentar que perquè el dispositiu mòbil tingui un cert èxit, no caldrà mesurar el nombre de descàrregues, sinó el seu ús, el qual haurà d’assolir una participació d’almenys el seixanta per cent de la població.

