Els caçadors defensen que la policia ha de ser l'únic cos que dugui arma

El projecte de llei de modificació de la Llei del cos de banders no inclourà finalment cap canvi pel que fa a l’equipament d’armes d’aquests agents, una decisió que ha estat benvinguda per la Federació de Caça i Pesca, que ja va transmetre als grups parlamentaris de la majoria el seu rebuig a la mesura. “El Consell General ja tenia clara la decisió que havia de prendre i quan ens ho van preguntar els vam dir que si depenia de nosaltres creiem que no havien d’anar armats. L’únic cos armat d’Andorra ha de ser la policia”, va exposar el president del col·lectiu, Josep Maria Cabanes, que va subratllar que “molta gent que no és caçadora també pensa així”.



En aquest sentit, des de la Federació de Caça i Pesca van negar haver exercit influències per condicionar la balança d’una proposta que propugnava la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. “No hem fet cap pressió. Simplement hem donat la nostra opinió i aquí qui mana és el parlament”, va assegurar. “Andorra és un país pacífic on no es mata gent, pràcticament no hi ha assassinats i no tenia sentit multiplicar els cossos armats. Amb els banders no hi ha hagut mai cap problema i no entenem perquè s’hauria de sobredimensionar la seva força”, va afegir Cabanes.



De fet, sobre els banders, el president de la Federació de Pesca va destacar la seva “qualitat i formació”. “Soc un defensor de tota la vida del cos de banders. Tenim uns professionals excel·lents per gestionar les nostres muntanyes i a nosaltres ens han ajudat molt”, va concloure.

