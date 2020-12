Els bars poden obrir les terrasses de 7 a 19 hores

Els establiments que només facin servei a l'interior han de fer dues pauses per ventilar

Actualitzada 07/12/2020 a les 18:14

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha autoritzat l'obertura dels bars, cafeteries i granges de manera ininterrompuda des de les set del matí fins a les set de la tarda sempre que facin el servei a la terrassa. Els establiments que només tinguin servei a l'interior poden fer el mateix horari però han de fer dues pauses d'una hora per ventilar i higienitzar el local, una des de les 12 a les 13 hores i la segona entre les 15 i les 16 hores, segons ha detallat el ministre de Salut.



Joan Martínez Benazet ha explicat que els establiments que també facin servei de restauració també poden mantenir les terrasses obertes mentre fan les pauses i en tots els casos es mantenen les restriccions de dos persones per taula a l'interior i quatre en les instal·lacions exteriors del local. El ministre ha remarcat que de moment no es pot canviar l'aforament als negocis perquè tot i que milloren els indicadors de la pressió sobre el sistema sanitari, els casos per dia i la taxa de reproducció cal ser molt prudents per arribar al Nadal en les millors condicions de control de la pandèmia.