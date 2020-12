El PS demana els detalls dels 174 habitatges rehabilitats

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:36

Redacció Andorra la Vella

El conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha realitzat una pregunta per obtenir informació sobre els 174 habitatges rehabilitats que s’han incorporat al mercat de lloguer. Així, Sánchez demana quina és la superfície mitjana en metres quadrats dels immobles reformats durant la vigència de la disposició, en quines parròquies se situen els habitatges i quines són les finques on s’ubiquen els immobles. Per cloure, el PS sol·licita informació sobre quin és el preu de lloguer aproximat per metre quadrat d’aquests habitatges. I recorden que la llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, a la seva disposició transitòria segona, va permetre l’atorgament de llicències per a la rehabilitació i la reforma d’habitatges amb l’exempció de determinats requisits d’habitabilitat.