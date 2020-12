Dos ponts molt diferents per la Covid

El pont de la Puríssima d’enguany ha deixat un panorama desolador per a tots els negocis directament vinculats a l’arribada de visitants. Un any abans, les xarxes viàries estaven col·lapsades de cotxes, comerços i hotels desbordats i els esquiadors gaudien de l’or blanc.

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:19

Adrià Esteban Andorra la Vella

Les comparacions són odioses i les imatges dels carrers del Principat d’aquest cap de setmana res tenen a veure amb les escenes viscudes ara fa un any. El pont de la Puríssima del 2019 va col·lapsar la xarxa viària amb retencions de fins a 22 quilòmetres de cua, l’ocupació hotelera es va enfilar fins al 92% i els esquiadors s’amuntegaven als camps de neu per tastar l’or blanc d’una temporada d’hivern que presagiava batre rècords d’afluència. 365 dies després, no hi ha rastre dels turistes ni de vehicles amb matriculació estrangera, la circulació pels accesos fronterers és minsa segons Mobilitat, els principals eixos comercials del país estan quasi buits, la gran majoria dels negocis travessa dificultats econòmiques i els dominis esquiables romanen tancats fins a nova ordre. Un panorama enguany desolador que evoca l’enyorança d’una festivitat que equivalia a prosperitat.



“El Pont de la Puríssima sempre ha estat el tret de sortida de la temporada d’hivern i els anys que hi ha hagut neu ha estat especialment bo. Aquest any els hotels ja estaven plens des de feia mesos però vist que la situació de tancament de fronteres s’allargava hem rebut moltes anul·lacions de reserves”, expressa la Cristina Canut, presidenta d’Autèntic Hotels d’Andorra (AHA). Canut defineix la situació com a “preocupant” i admet tenir constància que “hi ha gent angoixada, que realment li costa dormir per les nits”. De fet, el problema no només radica en haver malgastat aquest pont, sinó en l’incert futur que els espera. “Ja teníem coll avall que la Puríssima la perdríem i el que ha estat un xoc és que també perdrem les festes de Nadal. El mes de desembre és un mes on es fa coixí per als mesos de tancament i molts depenem de la facturació d’aquestes setmanes per poder sobreviure”, explica Canut.



“Estem en un procés de resignació perquè ens costa acceptar que hi ha llocs com el transport públic on la gent s’amuntega i mentrestant les pistes d’esquí no poden obrir”, sosté Canut, que s’agafa als ERTO com un bot salvavides “per poder anar subsistint”. No obstant això, recorda que la despesa zero per a l’empresa no existeix, raó per la qual no descarta que hi hagi negocis que en els propers mesos es vegin abocats a tancar si la situació no canvia.



“Amb les nostres restriccions ja estem bastant fotuts i que no puguin venir turistes és un cop molt dur”, subratlla Heiko Kirchner, portaveu d’Unió de Bars d’Andorra, que afegeix que “el pont de la Puríssima sempre ha estat el primer cap de setmana fort per aguantar fins al Nadal”. En aquest sentit, fa una crida al consum intern perquè “la gent ha d’entendre que és millor prendre un cafè a una cafeteria que a casa seva”. Ara bé, amb civisme, recalca. “Si hem de donar-nos suport també ho hem de fer complint les mesures individualment, perquè sinó no podrem fer passos més enllà per obrir més temps”, argumenta. Al seu torn, la presidenta de l’associació de l’Eix Central, Sònia Yebra, reivindica que el pont de la Puríssima “tradicionalment representa prop d’un 25% de la facturació del mes de desembre”. En absència d’un horitzó clar, opina que “no es pot preparar res perquè estem a l’expectativa de quan podran entrar els turistes”. Per això, lamenta que “tindrem una baixada molt important en les vendes” que serà molt difícil de suplir pel consum intern, ja que “els turistes representen el 70% del nostre públic”.