Cultura crea un espai web sobre la Festa de l'ossa

Actualitzada 07/12/2020 a les 13:28

El departament de Patrimoni Cultural ha creat un nou espai web sobre les Festes de l'ossa per tal de donar a conèixer aquesta tradició, la seva història i evolució, i compta amb un espai infantil amb curiositats, llegendes i jocs sobre els ossos per explicar la festivitat.L'objectiu és apropar a la ciutadania les particularitats de les celebracions encampadana i ordinenca i la relació entre les festes d'Andorra i de França, una tasca paral·lela a la feina que està duent a terme el ministeri de Cultura i els comuns per impulsar la candidatura a Patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO de les Festes de l'os dels Pirineus, presentada pel govern francès.El ball de l'Ossa és un dels actes centrals del carnaval encampadà, un dels més populars del país mentre que l'última ossa d'Ordino se celebra a inicis de desembre i enguany es farà demà a les 12 hores al Prat del Call. La funció estava programada per ahir, però els tres dies de dol nacional han fet ajorna-la i la pand`emia ha obligat a canviar-la de lloc. L’aforament és limitat i les persones que hi vulguin assistir hauran de fer reserva prèvia a través del telèfon de l’Oficina de Turisme al 878 173.