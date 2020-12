Canillo inaugura el pessebre amb 200 figures i 30 escenes

Des d’avui i fins demà s’instal·larà el Mercat de Nadal al centre de Sant Julià

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:37

Redacció Andorra la Vella

Els carrers del poble de Canillo incorporen des d’aquest cap de setmana, per dotzena edició consecutiva, el tradicional pessebre de Nadal amb un total de 200 figures que representen 30 escenes diferents. Els personatges, de mida real, recreen Betlem amb el naixement o l’adoració dels Reis de l’Orient, combinats amb la vida dels habitants canillencs de principis del segle passat, de manera que es poden trobar una filadora, un flequer, un cisteller, pagesos i pastors amb els seus ramats en plena acció, entre d’altres. L’objectiu d’aquest pessebre és representar antics oficis i escenes quotidianes que tenien lloc a Canillo per donar a conèixer com es vivia als inicis del segle XX. Com a fet destacable, en aquesta nova edició, s’han incorporat tres figures noves: un pescador, una senyora que beu aigua en una font i una mare amb el seu nadó. D’aquesta manera, el popular i consolidat pessebre de Canillo estarà exposat fins al 31 de gener i permetrà gaudir d’un recorregut que, a més de l’exposició d’estructura artesanal i clàssica, ofereix l’oportunitat de descobrir els carrers del nucli del poble vestits d’esperit nadalenc.



D’altra banda, el segon dia de la Fira de Santa Llúcia de Sant Julià es va amenitzar amb activitats infantils i amb la música en directe de Zambomba Flamenca i el Cor de Cambra de l’Òpera d’Andorra. A més, durant el dia d’avui i fins demà estarà instal·lat el Mercat de Nadal a la plaça de la Germandat. Pel que fa al al Mercadet de l'Avet de La Masana, ahir va comptar amb el concert de Juli Barrero & The Hot Pockets com a actuació musical més destacada. Quant a la Fira de Nadal d’Ordino, avui hi haurà l’espectacle de l’Esbart de les Valls del Nord i demà serà el torn de la representació de L’última Ossa d’Ordino.