Benazet sosté que “no és moment” per abordar la pujada de les tarifes sanitàries

Augura que al gener es podria validar el tercer pagador i nega que Albert Font s’hi oposi

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:16

Dolors Moreno Andorra la Vella

El ministre de Salut tanca la porta, almenys per ara, a l’augment de tarifes sanitàries que han reivindicat des de l’anterior junta del Col·legi de metges però també d’altres col·lectius com dentistes o fisioterapeutes, que es queixen que treballen amb uns preus obsolets i congelats des de fa anys. Per a Joan Martínez Benazet l’actual context socioeconòmic impedeix abordar aquesta demanda. “En aquest moment tota la societat està fent esforços, estem lluitant, estem en una situació econòmica i social molt difícil i crec que no es el moment per parlar d’increment de tarifes, és un moment dolent per parlar d’això”, va manifestar el ministre.



En aquest sentit, Benazet va predir que la nova junta del Col·legi de metges “crec que no va per aquest camí”, alhora que també va voler aclarir que no ha tingut problemes amb l’anterior equip de govern de l’ens, malgrat un últim desacord per una circular de l’organisme de representació dels facultatius en la qual es queixava de la poca comunicació amb el ministeri durant la gestió de la crisi sanitària, així com lamentava no formar part de cap de les noves comissions per abordar la pandèmia. Queixes que el ministre va negar. Ara Benazet augura entesa amb la nova degana dels facultatius, Meritxell Cosan. “És una gran defensora de la reforma i de l’estratègia que s’ha fet per lluitar contra la Covid i és una persona que crec que sintonitzem molt, per la voluntat del ministeri de fer avançar la reforma com també l’estratègia de lluitar tots junts per la Covid”, va manifestar.



El que sí que implicarà un canvi respecte al pagament de visites i d’altres actes sanitaris com ara proves o analítiques és la universalització del tercer pagador per tal que l’usuari només hagi de pagar el percentatge que li pertoca i no hagi d’avançar la totalitat del cost perquè després li reemborsi la CASS, tal com ja succeeix amb les visites al metge referent. Per arribar-hi cal un pas previ que és la validació de la cartera de serveis, document que recollirà tots aquells actes que tindran reemborsament públic. “Tenim el document molt enllestit, estem en fase de consulta amb els col·lectius professionals”, així que el ministre augura que durant el mes de gener es podrà aprovar el tercer pagador.



Sobre les reticències que té al respecte el president del consell d’administració de la CASS, Albert Font, i que van provocar un conat de renúncia del càrrec, el ministre va defensar que “no hi ha una oposició per part de ningú, el president de la CASS mostrava les seves pors davant d’una situació que és real i clara que és que de vegades fer passos sense tenir els previs enllestits poden provar uns riscos”. En aquest sentit, el titular de Salut va recordar que per això s’acabarà de blindar el procés amb la cartera de serveis. “Entenc perfectament la seva posició [d’Albert Font] i de fet no s’ha oposat mai al tercer pagador sinó que ha demanat que primer es completés un pas de la reforma sanitària que és justament la cartera de serveis i jo això ho comparteixo”, va assenyalar.

#1 Claro

(07/12/20 06:54)