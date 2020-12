Un Nadal diferent per als andorrans a l'estranger

Andorra, com tots els països, té alguns dels seus nacionals repartits per mig món, i que sempre tornaven per aquestes dates. Aquest any, però, la situació és radicalment diferent i no tothom podrà tornar al Principat per reunir-se amb tota la seva família per les festes.

Eduard Piera Andorra la Vella

Aquest serà un Nadal diferent, i moltes de les imatges de retrobades familiars, que tan sovint serveixen per endolcir les clàssiques pel·lícules de Christmas així com els anuncis televisius, no es podran produir. La culpable, com gairebé tot en aquest 2020, és la pandèmia de la Covid-19, que ha afectat tot el món. I el Principat no estarà aliè i no tots els andorrans que es troben repartits per diferents punts del planeta podran retornar a Andorra aquest Nadal.



És el cas de l’exinternacional, i actual membre de l’Staff Tècnic, de Quingdao Huanghai FC, Jordi Escura, que aquestes festes es quedarà a la Xina i no viatjarà cap al seu país natal. “Aquest any ens quedarem aquí, perquè hi ha moltes dificultats per la feina, els visats, i després per poder tornar a la Xina des d’Europa” va destacar el Jordi, que va explicar que enguany el que farien és “viatjar uns dies a Harbin, que tenen un espectacle famós de figures de gel i de neu. Mentre que els dinars i sopars assenyalats els passarem amb altres estrangers que es troben aquí, a Qingdao”. La comunicació també és diferent des del gegant asiàtic, i per tal de parlar amb la família empren el WeChat, la variant xinesa del Whats App.



Ganes de tornar

A l’altre costat hi ha la Lara Vàzquez, que resideix a Amsterdam i que està ja comptant els dies per poder tornar a Escaldes. “Ho tenia claríssim des del principi, només en cas que no es pogués viatjar, la meva idea sempre ha sigut anar-hi. Passaré el Nadal a Andorra” va explicar la Lara, que per tal de poder viatjar i aterrar a Espanya, s’haurà de fer una prova amb menys de 72 hores abans i que a Holanda té un cost de 150 euros. “Les que es fan gratuïtes, no serveixen” va explicar.



Amb les mateixes ganes, tot i que des de més lluny, es troba el Jordi Garcia. Vivint i treballant a Ciutat de Mèxic, el Jordi està fent totes les gestions possibles per poder venir a passar les festes amb la seva parella, que és mexicana. “Vaig intentar viatjar durant l’estiu, i fins a tres vegades es van cancel·lar els vols. I va ser llavors quan vam decidir intentar-ho per Nadal, però la burocràcia no està sent gens fàcil”. Igual que la Lara, el Jordi i la seva parella, a l’aterrar a Espanya hauran d’acreditar que estan sans amb una prova PCR de menys de tres dies.



Qui aquest any passarà les festes lluny d’Andorra és l’internacional Marc Vales, que està vivint la seva cinquena temporada al nord d’Europa. “Des del Nadal de l’any passat que no venim tota la família” va exposar. No obstant això, el motiu pel qual el futbolista no viatjarà aquest any, és perquè ell i la seva família estan esperant l’arribada del seu segon fill. “Sortim de comptes a la primera setmana de gener i per això aquest any no viatjarem” exposava el Marc. Així doncs, aquest any, ell i la seva família es quedaran a Sandefjord, a Noruega.