Tret d'inici a l'era industrial

La creació de la central hidroelèctrica l’any 1934 va suposar un canvi social a Andorra i l’arribava de la immigració en massa al país. La infraestructura produeix aproximadament el 20% de l’energia que utilitzen els ciutadans i és d’origen completament renovable.

Actualitzada 06/12/2020 a les 06:17

Lorena Giménez Andorra la Vella

La construcció de la central hidroelèctrica l’any 1934 va suposar un abans i un després en la història d’Andorra. La infraestructura va provocar un canvi social en l’època, que va ser motivat per l’arribada de més de dos mil obrers per edificar-la, l’entrada del país a l’època industrial i la creació del cos de policia. “En el moment en què es crea la central el país inicia un període de transformació, de modernització. A l’època tan sols vivien 3.000 persones a Andorra i era un país agrícola, i amb l’arribada de la producció comencem a créixer i es construeixen les carreteres d’accés als països veïns i arriba el boom de la immigració”, explica el responsable d’explotació de la parapública, Domènech Torra.



L’empresa familiar que va potenciar la creació de la central, FHASA, va gestionar les instal·lacions fins a l’any 1988 quan van ser adquirides pel Consell General i es va crear FEDA, l’actual gestora. “Quan la central hidroelèctrica va entrar en funcionament el 10% de l’energia que es produïa anava destinada a Andorra i la resta s’exportava als països veïns per treure’n benefici econòmic” afirma Domènech. Tanmateix, a partir dels anys 60, amb l’increment de la immigració i l’augment de la població constant “la tendència es va invertir i la producció d’energia no era suficient per abastir el consum nacional, llavors vam deixar d’exportar i vam construir l’ETR d’Encamp”, manifesta la directora de Transport, Laura Bonet.



En aquest context, els tècnics de la parapública posen en relleu que en el moment de la construcció de la central hidroelèctrica es van instal·lar els dos primers grups de producció, “els quals actualment ja quasi tenen 90 anys de vida i, realment, gràcies al manteniment que hi realitzem semblen dos adolescents”. I exposen que a partir que el Govern va adquirir la concessió de les instal·lacions “van destinar molts esforços en el manteniment de les infraestructures, ja que era necessari renovar i modernitzar tots els equipaments” “En els darrers trenta anys s’han invertit més de trenta milions d’euros per mantenir en perfecte funcionament la central hidroelèctrica”, puntualitza. Domènech també assenyala que l’any 2009 es va posar en funcionament el tercer grup de producció “per incrementar el volum d’energia renovable que produeix la central hidroelèctrica”, la qual actualment se situa entre el 15% i el 20% del consum del país. En aquest sentit, Domènech exposa que Andorra necessita l’energia dels països veïns perquè els nivells de producció no són suficients per bastir la necessitat energètica de tota la població.



Inversions futures

Els tècnics de FEDA comenten que la voluntat de la parapública de cara als pròxims anys és seguir exercint un fort treball de manteniment per tal de garantir la producció d’energia renovable al país. Així, Bonet apunta que “malgrat que els grups es troben en molt bon estat, tenim preparat un projecte per renovar els primers que es van instal·lar perquè si un dia tenim un imprevist o hi ha alguna incidència doncs puguem tirar endavant el canvi amb la màxima celeritat possible”. A més, reitera que a curt termini no es plantegen restituir els grups de producció, ja que gràcies “al treball que fem i les revisions periòdiques que realitzem podem assegurar que es troben en perfectes condicions”.



D’altra banda, expliquen que preveuen realitzar el primer desmuntatge del tercer grup el 2022 per tal de poder-lo analitzar i veure en quin estat es troba. I afegeixen que en cinc anys també es farà una altra anàlisi dels dos primers grups per tal de fer-ne un manteniment i “garantir que donen el millor servei al país”.