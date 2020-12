Salut registra 45 contagis i dos nous ingressos

Els casos actius baixen a 734 i els pacients amb Covid hospitalitzats augmenten a 24

Actualitzada 06/12/2020 a les 17:18

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha anunciat avui que s'han detectat 45 positius nous que incrementen el total d'afectats per la Covid a 7.050 des de l'inici de la pandèmia, amb 6.192 corresponents a la segona onada. La xifra d'actius baixa a 734, 22 menys dels que es registraven ahir, i les recuperacions ascendeixen a 6.238 amb les 66 altes donades des d'ahir.



L'ocupació hospitalària augmenta fins a 24 ingressats amb dos nous internaments de pacients amb el virus que situen el total a planta en 21 malalts. A cures intensives es mantenen 3 afectats per la infecció i dos d'ells necessiten ventilació mecànica.



Menys escolars confinats

El nombre de grups educatius en aïllament ha disminuït fins a 9 el que permet que dues aules tornin a fer a partir de demà ensenyament presencial, una de les quals és el de 4t B del col·legi Sant Ermengol, segons ha informat el centre a les xarxes socials. Les classes parcialment confinades també es redueixen amb tres unitats de convivència més sense cap escolar a casa i les aules en vigilància activa continuen sent 42, les mateixes que Salut va notificar dissabte.