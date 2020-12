La mort d'una dona de 81 anys eleva a 78 els finats per la Covid

Actualitzada 06/12/2020 a les 06:41

Redacció Andorra la Vella

Una dona de 81 anys va traspassar ahir a causa de la Covid-19, segons va informar ahir el Govern a través d’un comunicat. La seva defunció eleva a 78 la xifra de total de víctimes mortals des de l’inici de la pandèmia, concretament 26 en aquesta segona onada. A més, suposa la segona pèrdua d’aquesta setmana relacionada amb la Covid-19 ja que dijous passat va causar decés un home d’uns 50 anys que estava ingressat a l’UCI .



Paral·lelament, pel que fa a l’actualització sanitària, el Ministeri de Salut va anunciar que en les darreres 48 hores s’han diagnosticat mig centenar de contagis nous, de manera que Andorra ha superat ja la barrera dels 7.000 casos. En detall, el nombre total d’infectats per coronavirus ja és de 7.005, mentre que el nombre de casos actius es va situar en 756, vuit més que divendres.



Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell continuen 22 pacients ingressats, dels quals 19 estan a planta i tres a la unitat de cures intensives. De fet, dos d’aquests dos malalts a la sala més crítica de l’hospital requereixen l’assistència de la ventilació mecànica. Igualment, cal recordar que a la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat.



Respecte a l’àmbit educatiu, el Ministeri de Salut va comunicar que hi ha un total de 39 aules sota vigilància activa. En concret, s’ha procedit al tancament de dos grups més, una circumstància que fa que la xifra de classes en aïllament total s’elevi a 11. Quant a les aules en aïllament parcial també van patir variacions amb l’increment d’un grup d’alumnes que han hagut de ser confinats com a positius de Covid-19. D’aquesta manera, hi ha 28 unitats de convivència educativa amb aïllaments parcials. Pel que fa a la les aules amb vigilància passiva, aquelles en què no afecta a l'ensenyament presencial, el global s'incrementa en una desena i acumula 42 classes afectades.