Els temporers amb precontracte no tenen els llocs de feina assegurats

Després de l’endarreriment de l’obertura de pistes, s’estan cancel·lant alguns acords

Actualitzada 06/12/2020 a les 06:22

Eduard Piera Andorra la Vella

Les primeres conseqüències de l’endarreriment fins al gener de l’obertura de les pistes d’esquí ja s’estan començant a fer notar en un dels col·lectius més vulnerables, el dels temporers extracomunitaris. Segons va poder saber el Diari, alguns d’aquests treballadors, majoritàriament argentins, que van arribar complint tots els requisits que havia marcat el Govern (vol de tornada, PCR negativa i un precontracte laboral) s’estan trobant amb la negativa dels ocupadors de realitzar el contracte laboral definitiu i que, a més a més, no se’ls garantitza la feina un cop la temporada d’hivern pugui començar.



Els perjudicis que té aquesta situació per als temporers extracomunitaris és evident, ja que sense un contracte de treball no poden procedir a registrar-se al servei d’Immigració i obtenir la targeta de residència, així com tampoc tenen la cobertura sanitària que els hauria de proporcionar la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Aquesta situació està comportant molta angoixa entre les persones afectades, que de moment en serien una quarantena, però que amb el pas dels dies pot ser que es vagin incrementant. Cal recordar que alguns d’aquests temporers van començar a arribar durant la segona meitat de novembre amb la certesa de poder engegar la temporada aquesta mateixa setmana i que van venir sense grans quantitats de diners, amb el convenciment que a finals de desembre ja podrien cobrar la seva primera nòmina; res més lluny de la realitat, ja que ara, amb sort, la primera mensualitat de feina arribarà entre finals de gener i primers de febrer. Un mes d’endarreriment, que els dificulta viure el dia a dia.



Davant d’aquesta situació, els afectats s’estan posant en contacte entre ells i un petit grup es va dirigir, primer, a les oficines d’Immigració i després d’Inspecció de Treball, per tal de poder exposar el seu problema. En les primeres, els van indicar que no podien fer res, mentre que des del regulador se’ls va instar a presentar una demanda contra l’ocupador, que no estaria complint amb els compromisos adquirits en el precontracte, o per contra, a tornar durant la setmana vinent per tal de poder abordar el tema amb profunditat.



Fonts properes als temporers van explicar que, ara com ara, no hi ha intenció de presentar cap reclamació legal, i el que volen és que es puguin respectar els acords i els terminis amb els quals es van embarcar en un viatge a l’altra banda de l’Atlàntic. A més a més, les mateixes fonts van indicar que el risc que la temporada d’enguany es pogués veure reduïda hi era, i que n’eren plenament conscients, però el que no semblava possible era que aquesta ni tan sols comencés en els terminis que estaven establerts i haver-se de quedar aquí en una situació d’alegalitat, ja que per part seva han complert tots els requisits per arribar a Andorra, però un cop aquí no han pogut culminar la contractació i esdevenir residents de ple dret.



En la roda de premsa de dijous passat, el cap de Govern, Xavier Espot, es va referir d’una manera directa als temporers que jacomptaven amb la targeta de residència, però també va fer referència a aquelles persones no es troben en aquesta situació, com les que van venir en cerca de feina havent entrat com a turistes, o va parlar de “clàusules de salvaguarda” i de “donar un cop de mà” a tota persona que estigui en territori andorrà, el que també inclouria els temporers amb precontractes no culminats.

#1 Esther

(06/12/20 08:04)