Els francesos es queden a casa i el Pas es manté buit

Els comerciants de la vila encampadana van aixecar les persianes dels establiments a l’espera d’uns visitants que no van arribar

Actualitzada 06/12/2020 a les 06:20

Lorena Giménez El Pas de la Casa

La primera jornada en què els residents de l’Arieja i els Pirineus orientals podien accedir al Pas de la Casa a comprar després del tancament perimetral de França es va saldar amb una inesperada inexistència de turistes. Els carrers i comerços de la vila encampadana van mantenir la mateixa forma que en les darreres setmanes, malgrat que un 70% dels establiments van decidir aixecar les persianes a l’espera de l’arribada en massa de residents gals, que finalment no va succeir.



Segons van exposar els comerciants, les condicions meteorològiques i la poca anticipació del Govern en anunciar l’obertura de la frontera van generar la no arribada de visitants del país veí del nord. “La gent no sabia que avui ja es podien desplaçar a Andorra, la informació es va donar molt tard i a França tampoc la van fer pública, i també hem de tenir en compte que les nevades de divendres i les condicions de la carretera tampoc han acompanyat l’arribada de compradors”, va manifestar el president de la Iniciativa Publicitària, Jean Jacques Carrié. Qui també va exposar que malgrat que els comerciants no han pogut treballar amb l’afluència de visitants que esperàvem, “el sector està molt content perquè almenys hem tornat a obrir i, encara que sigui en mínims, hem fet una mica de caixa”.



En la mateixa línia, el restaurador Sergio Pacheco, del bar la Tasca del Pas, va lamentar la manca de francesos, però va indicar que “probablement demà la situació serà diferent i començarà a venir més gent a comprar”. Així, Toni Rubí, responsable del comerç Tax Free Ricardo, va assenyalar que durant tota la jornada no va entrar ningú a la botiga. “Ni una ànima, he tornat a obrir la botiga expressament per això, però sembla que tornaré a tancar fins que la gent sàpiga que poden venir i s’animin”, va dir. En Manuel Machado, del comerç Futur Mag, també es va pronunciar en la mateixa línia afirmant que “en tot el matí no hem obert la caixa en cap moment, estem a zero. No ens surt a compte mantenir el negoci obert amb aquesta situació”.



D’altra banda, en Fernando, l’encarregat de Record Gegant, va comentar que “tot i que no hi ha hagut una gran allau de turistes hem pogut vendre algun producte als pocs francesos que han vingut”. I va afegir que és una molt bona notícia que ja es puguin desplaçar, “però tots tenim bastant coll avall que fins al dia 15 no recuperarem la plena normalitat comercial al Pas”.



Carreteres desolades

Els pocs grups de visitants que es van desplaçar ahir al Pas van exposar que les vies d’accés al Principat estaven buides, un fet que els generava inquietud per la possibilitat que no els deixessin entrar al país. “Hem sortit de Tolosa aquest matí i no ens hem trobat cap vehicle a la carretera, pensàvem que ens havíem equivocat i encara no se’ns permetia sortir de França, però quan hem arribat a la frontera ens han deixat passar sense cap mena de problema”, va indicar el Sebastien, qui va venir a passar el dia i a fer les primeres compres de Nadal amb el seu fill adolescent.



Així, l’Alex Bemoussa, qui va venir amb un grup d’amics, va explicar que no sabien si podrien creuar el pas fronterer o no, “però ens l’hem jugada i ara aprofitarem per comprar tabac, alcohol i menjar, que són els productes que més ens surten a compte”. Bemoussa va apuntar que abans de l’arribada de la pandèmia “veníem una vegada al mes com a mínim i ens feia molta il·lusió poder tornar a trepitjar Andorra”.



De la mateixa manera, en Carlos va manifestar que van venir a passar el dia en família i gaudir de la neu i el paisatge que ofereix el Pas de la Casa. “Ens hauria agradat quedar-nos a dormir, però els hotels estan tancats i tampoc sabem si tenim permís, per això hem decidit anar de ruta amb tota la família aprofitant el dia assolellat que fa”, va comentar. I va afegir que també “aprofitarem per fer les primeres compres de Nadal per als més petits de casa i agafar provisions de tabac”.

