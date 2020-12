El Superior absol un home que volia canviar la declaració de dos menors

L’acusat va contactar amb els joves per corroborar si el seu fill els havia venut marihuana

Actualitzada 06/12/2020 a les 06:43

Lorena Giménez Andorra la Vella

“Ho vaig fer com a pare, per defensar la innocència del meu fill.” Així es va defensar durant la vista oral un home que es jugava dos anys de presó condicional per trucar a dos menors a qui el seu fill havia venut marihuana. Malgrat que el Tribunal de Corts el va considerar culpable i el va penar a 15 mesos condicionals, el Superior l’ha absolt en considerar que l’home no podia exercir cap mena de pressió als menors, ja que no tenien la condició de testimonis quan es van produir les trucades, sinó d’acusats per haver comprat droga.



Segons l’al·legat del ministeri públic, el pare del traficant va tenir accés a l’informe policial on figurava el telèfon dels dos joves als qui, suposadament, havia venut marihuana, i els va trucar per demanar als nois que canviessin la seva declaració i afirmessin que el seu fill era innocent. Al contrari del que l’home s’esperava, un dels menors va decidir denunciar la trucada “perquè vaig patir molta por pel que em pogués arribar a fer”.



D’altra banda, l’ara ja absolt va reiterar que els joves li van confirmar que el seu fill era innocent i que mai els havia venut droga. I va exposar davant el Superior que la seva intenció era saber la veritat del cas i que no hi hagués lloc a equivocacions durant la vista oral que jutjarà el seu fill. Així, va afirmar que en cap moment va amagar la seva identitat, motiu pel qual va trucar amb el seu número de telèfon.



Tanmateix, segons l’acusació de la fiscalia i la consideració de Corts, durant el litigi va quedar acreditat la voluntat intimidatòria del pare, el qual volia que el seu fill quedés en llibertat i que els dos menors canviessin la seva declaració en favor seu. D’aquesta manera, el ministeri públic sol·licitava que se li imputés el delicte major d’influenciar els intervinents en un procediment judicial i que se’l condemnés a dos anys de presó condicional qualificada a no entrar amb contacte amb els joves durant un període de quatre anys. I també va demanar el pagament de 750 euros en concepte de perjudici moral als menors.