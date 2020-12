Actualitzada 05/12/2020 a les 06:42

El Govern va habilitar ahir un llibre per poder escriure missatges de condol per recordar la figura de Valéry Giscard d’Estaing, que dimecres va morir als 94 anys per complicacions derivades de la Covid. Un dels que ha passat per l’edifici administratiu ha estat l’ambaixador de França, Jean-Claude Tribolet, que ha volgut homenatjar amb unes paraules l’ex-Copríncep i tercer president de la V República, entre el 1974 i el 1981.