Salut retira dos lots de comprimits per prevenir l'angina de pit de Kern Pharma

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:45

Redacció Andorra la Vella

Salut va alertar ahir de la retirada de dos lots del medicament de solinitrina 0,8 mil·ligrams comprimits recoberts sublinguals amb principi actiu de nitroglicerina de la marca Kern Pharma. El problema es va detectar en un defecte de qualitat en la nitroglicerina, fet que podria provocar que un pacient rebi una dosi inferior a la prescrita.



La solinitrina s’utilitza com a medicament d’urgència en les crisis doloroses d’una angina de pit, estenocàrdia i dolor precordial determinat per isquèmia miocàrdica, com a profilàctic en l’angor d’esforç, d’estrès i angor nocturn. També per obtenir una evolució i recuperació més ràpides de les zones miocàrdiques lesionades, després d’un infart.



El medicament es fa servir en el tractament de quadres greus i per aquest motiu s’ha ordenat la retirada preventiva de totes les unitats dels lots R002 i R003.