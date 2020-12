Mor una dona de 81 anys amb Covid

Andorra supera els 7.000 afectats per la infecció amb 50 nous positius

Actualitzada 05/12/2020 a les 18:05

Redacció Andorra la Vella

Una dona de 81 anys ha mort avui per Covid i es converteix en la víctima 78 de la pandèmia al Principat, segons ha informat el Govern. Aquesta defunció és la segona d'un pacient amb la infecció aquesta setmana després del traspàs dijous d'un home que estava ingressat a l'UCI i és la número 25 de la segona onada de l'epidèmia.



Salut ha anunciat que s'han diagnosticat mig centenar de contagiats nous en les últimes hores que suposen que Andorra superat els 7.000 casos d'infectats per coronavirus en arribar a 7.005. El nombre de casos actius queda avui en 756, vuit més que ahir.



La situació a l'hospital es manté en 22 ingressats igual que divendres amb 19 malalts a planta i 3 a cures intensives, dels quals dos pacients necessiten ventilació mecànica.



Salut tanca dues aules

La xifra de classes en aïllament total augmenta en les últimes hores a 11 amb dos grups més tancats pel ministeri. Les aules amb part dels alumnes confinats per positius de Covid suma una respecte a les dades d'ahir i es situa en 28 i en el cas de les unitats de convivència educatives en vigilància passiva, que no afecta a l'ensenyament presencial, el global s'incrementa en una desena i acumula 42 classes afectades.

