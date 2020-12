La comissió pel canvi climàtic aprova el 90% de les propostes exposades pels sectors implicats

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:49

Lorena Giménez Andorra la Vella

La comissió nacional de l’energia i del canvi climàtic dona llum verd al full de ruta per assolir la neutralitat carboni de cara al 2050. Durant la reunió de la comissió que va tenir lloc ahir i va estar presidida pel secretari d’Estat de Medi Ambient, Marc Rossell, es van aprovar un 90% de les propostes presentades pels diferents col·lectius implicats, entre els quals es troben Apapma i la Cambra de Comerç. Així, es van recopilar un total de 80 propostes, 72 de les quals es relacionen de forma directa amb l’estratègia nacional i la lluita contra el canvi climàtic.



Rossell es va congratular de l’elaboració del full de ruta i va destacar que “ha estat un procés molt participatiu amb tots els actors per concretar l’estratègia nacional. Tothom ha pogut aportar les seves idees i millores i les hem analitzat en profunditat”. I va puntualitzar que els pròxims dies la ministra Sílvia Calvó “l’exposarà davant del Govern per procedir a la seva aprovació”.



En aquest sentit, cal recordar que la creació de l’estratègia nacional s’emmarca a donar resposta als compromisos adquirits per l’executiu en el marc internacional per la lluita contra el canvi climàtic. D’aquesta manera, l’eina per assolir la neutralitat carboni consta de cinc programes d’acció, els quals estan dissenyats per arribar a un equilibri entre les emissions contaminants i la seva capacitat d’absorció. Entre les accions més destacades hi figura la creació d’un mercat nacional de crèdits de carboni, a través del qual la voluntat és disminuir l’impacte de les emissions contaminants, i l’aplicació d’altres eines de fiscalitat com, per exemple, la instauració d’un fons verd, com preveu el pla de Govern Horitzó 23.