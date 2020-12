Les nevades deixen blanques les cotes més altes del país

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:47

EL MES DE NOVEMBRE, EL MÉS CÀLID DELS DARRERS 70 ANYS

El mes de novembre ha estat el tercer mes d’enguany que ha batut rècords de calor, segons va informar ahir el servei Meteorològic d’Andorra a les seves xarxes socials. En aquest sentit, la temperatura mitjana del febrer, el maig i el novembre confirma que han estat els mesos més càlids des del 1950. En detall, durant aquest mes de novembre només hi ha hagut dos dies amb temperatures per sota de la mitjana climàtica. En canvi, pel que fa a les precipitacions, han estat per sobre la mitjana climàtica, concentrades principalment en la primera setmana del mes.

Les previsions meteorològiques que auguraven mal temps es van acomplir i la nevada d’ahir va deixar completament enfarinades les cotes més altes del país. Tot i que durant el transcurs de les hores la nevada va anar perdent intensitat, el Cenma va registrar gruixos de fins a 10 centímetres a Caborreu, de 7 a Sorteny o de 5 a la Solana. En aquest sentit, la necessitat de portar equipaments per circular per la xarxa viària és obligatòria al port d’Envalira, a la CG-2 a partir de Canillo, a la CG-3 a partir del Serrat i a la CG-4 a partir de Pal, tal com va informar el departament de Mobilitat. A banda d’aquestes zones en fase groga, també es va precisar la restricció de circulació dels vehicles de més de 19 tones a l’RN-22 per entrar a França.La previsió de cara a les properes hores és que el sol tornarà a ser el protagonista fins al vespre d’avui, ja que l’arribada d’un altre front portarà nuvolositat i precipitacions. La cota de neu davallarà a 900 metres i la bossa d’aire fred romandrà a tot el país, de manera que les temperatures màximes seran de 4 graus a Andorra la Vella, de 3 a 1.500 metres i de -4 al Pas de la Casa. Pel que fa al vent, serà de component dèbil i provindrà del sud-oest.