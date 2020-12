L'arribada de turistes francesos s'avança

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:10

LA DECISIÓ SOBRE ELS HORARIS DELS BARS, DILLUNS

El ministeri està acabant d’afinar la nova flexibilització horària per al sector dels bars i cafeteries, que ara han de tancar entre les 12 i les 16 hores. “Ho acabarem de tancar dilluns, està en la línia d’obrir al migdia, no hi veig gaires inconvenients”, va indicar Joan Martínez Benazet. El que també s’està valorant és que els que serveixen dinars, mentre ventilen l’interior del local, puguin tenir la terrassa oberta. Les actuals restriccions es mantenen vigents fins dilluns, de manera que dimarts podrien entrar en vigor els eventuals canvis. Des de la Unió de Bars van assenyalar que es mantenen a l’expectativa sobre la resposta a les dues demandes: la d’ampliació horària i la d’obertura ininterrompuda de les terrasses.

DOS HOSPITALITZATS MÉS I 51 CONTAGIS

L’actualització sanitària va sumar dos nous ingressos a l’hospital que eleven a 19 els pacients a planta. A l’UCI són tres, dos dels quals intubats. El ministre va destacar que la pressió a cures intensives és baixa davant el problema que suposaria que es col·lapsés. La jornada també va portar 51 positius nous. Els casos actius segueixen a la baixa (748) i ara mateix la pandèmia frega els 7.000 contagis (6.955). Quant a la incidència a les aules n’hi ha 9 de confinades i 27 d’aïllades parcialment. El ministre va indicar que el cribratge escolar ha detectat cinc positius. Respecte al brot de la presó, va afegir que el darrer contagi (d’un reu) s’ha detectat a la segona ronda de proves i que la investigació segueix oberta. Finalment, va informar que l’stop lab mòbil s’instal·la avui a Canillo.

Una escletxa de “llum”. Així va valorar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el gest de les autoritats franceses que permet ja des d’ahir mateix l’entrada de residents dels departaments de l’Arieja i els Pirineus Orientals per comprar al país. Una excepció a les actuals restriccions de mobilitat franceses i que s’avança al desconfinament previst per al 15 de desembre, quan els ciutadans gals (sense importar el lloc de residència) podran entrar al Principat. La mesura és recíproca, de manera que els residents del país també podran entrar al territori veí amb la mateixa finalitat. El pas requerirà que tots els ciutadans portin un document acreditatiu de la finalitat del viatge, un certificat que es pot descarregar a través de pàgines web de l’administració veïna, com la del ministeri d’Interior.“És un gest que valorem moltíssim”, va destacar el ministre, agraint-lo a les autoritats veïnes i especialment al Copríncep Emmanuel Macron. En el mateix sentit es va expressar el cap de Govern a través del compte de Twitter. Sobre la possibilitats que els visitants també puguin pernoctar el ministre va apuntar que “el sojorn no està especificat, no vol dir que sí o no, s’haurà de valorar en cada moment”. Alhora, va afegir que tots els protocols estan preparats perquè l’arribada de visitants compti amb totes les mesures sanitàries, també en cas que l’afluència sigui important avui, coincidint amb l’arribada del cap de setmana.La notícia va ser rebuda amb satisfacció al Pas de la Casa, pràcticament tancat des del 30 d’octubre quan França va decretar el confinament per frenar l’escalada de contagis. “Estem molt contents perquè potser podrem salvar els comerços del Pas”, va manifestar el president de la Iniciativa Publicitària, Jean Jacques Carrié. L’empresari va recordar que el consum intern al nucli encampadà és residual: “Només hi ha dos supermercats que estan servint menjar a la gent del Pas i mentrestant seguim havent de cobrir despeses de personal. El que hem d’agrair és la negociació del Govern amb França perquè deixin passar els turistes”, va afegir. Un gest que considera que pot estar relacionat amb la decisió d’Andorra d’ajornar la temporada d’esquí, en línia amb el país veí del nord. “Les pistes és important que puguin obrir encara que sigui més tard, però permetre que vinguin turistes francesos és una molt bona notícia”, va reiterar Carrié.El titular de Salut va assenyalar que els contactes amb la banda espanyola i catalana segueixen sent intensos per assolir un acord similar al francès, per exemple equiparant Andorra a l’Alt Urgell. A més, “esperem que en pocs dies puguem avançar amb alguna solució a la situació que estem vivint”.El responsable de Salut va asse­nyalar que s’està treballant “intensament” amb el comitè tècnic i científic que assessora en la gestió de la pandèmia per tal de tancar els protocols de les festes de Nadal i presentar-los durant la propera setmana, i va llançar un missatge d’unitat, esperança i optimisme a la ciutadania davant un escenari que s’ha complicat molt, amb el motor econòmic que significa l’esquí aturat almenys fins a principi de gener. “En aquests moments difícils, que ens afecten la salut i l’economia, hem de tenir clar que ens tornarem a aixecar”, va etzibar.