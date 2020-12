Espot parla a l'ONU de la gestió sanitària i econòmica d'Andorra

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:46

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, va intervenir ahir en la sessió especial de l’Assemblea de Nacions Unides sobre la Covid-19 per explicar les mesures que ha adoptat Andorra per afrontar la pandèmia i superar la crisi que ha provocat. Els caps d’Estat i de Govern s’hi van trobar per dialogar al voltant de tres aspectes: la coordinació i la resposta sanitària a gran escala, els esforços realitzats per salvar vides i el procés transformador de recuperació.



En aquest sentit, Espot va explicar la gestió que s’ha fet des del març amb el model de tests que s’està aplicant amb els cribratges massius amb tests serològics d’antígens i amb TMA. Des del vessant econòmic, Espot va subratllar els ajuts que s’han destinat a tots els sectors, especialment a tots els negocis lligats al turisme, segons va informar l’executiu a través d’un comunicat.



Sobre aquesta qüestió, el cap de Govern va comentar la situació actual de tancament de les estacions d’esquí i va afirmar que “es treballa perquè la temporada d’hivern pugui tenir lloc en unes condicions sanitàries adaptades a la situació i segures tant per als residents com per als visitants”. A més, Xavier Espot va apel·lar a la solidaritat i a la necessitat de fer esforços en recerca científica, protocols de prevenció i accés als medicaments i als materials de protecció i vacunes perquè esdevinguin universals, ja que va assenyalar que “no podem, en cap cas, permetre que una sola part del planeta pugui no tenir accés a respostes de qualitat”.



En la nota feta pública per les Nacions Unides sobre aquesta sessió especial, l’organització va assegurar que la pandèmia de la Covid-19 és la crisi sanitària més greu des de la seva creació, ara fa 75 anys, i que a més ha comportat ramificacions en els àmbits socials i econòmics. Segons les seves estimacions, 1,3 milions de persones han perdut la vida a causa del coronavirus SARS-CoV-2 i 54 milions s’han infectat fins a la data.