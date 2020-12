Escaldes rep fins a 124 sol·licituds d'ajuts Covid

La corporació té previst iniciar un nou pla d’ajudes el 2021 davant les restriccions actuals

El comú d’Escaldes-Engordany ha rebut un total de 124 demandes per beneficiar-se d’algunes ajudes que s’han impulsat arran de la Covid-19. D’aquestes, 57 sol·licituds han estat de persones i famílies que tenen necessitats i 67 peticions d’ajuts d’empreses. La consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, va explicar al Diari que tot i que encara està per acabar de quantificar quina incidència tindran aquestes prestacions a la parròquia, “s’ha constatat un augment de necessitats entre persones que fins ara no havien demanat ajut”.



La cònsol major, Rosa Gili, va manifestar a la roda de premsa posterior a la