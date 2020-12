Els hotels perdran un 30% de la facturació anual pel tancament

Estimen que les restriccions de Nadal tindran un gran impacte en els comptes anuals i el sector de la neu denuncia una situació precària

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:13

Eduard Piera Andorra la Vella

Després del terratrèmol de dijous passat, en què el cap de Govern va anunciar l’endarreriment de l’obertura de les pistes d’esquí fins al gener, els sectors afectats ja han començat a reorganitzar-se davant d’un panorama que es presenta amb més ombres que no pas llum. La situació als hotels no és gens bona i la majoria dels establiments del país romandran tancats les properes setmanes. Així, dels associats a la Unió Hotelera, el director, Jordi Pujol, va indicar que “com a molt n’hi haurà quatre d’oberts aquests dies”, mentre que la presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra, Cristina Canut, va parlar d’un únic establiment de la dotzena d’associats que estigui en funcionament ara mateix. Canut també va afirmar que “ens sentim vulnerables. És un cop molt dur”, i va afegir que “després de tancar tot el novembre i ara no poder obrir ens sentim decebuts”, i va lamentar que sense les festes es quedaven “sense el coixí d’ingressos de l’any”. Les primeres estimacions al sector situarien les pèrdues per no obrir durant les festes de Nadal prop del 30%.



Per la seva part, el director general de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella, va ser molt clar i va afirmar que “estem davant d’una temporada molt difícil i la situació financera és complexa”, però va afegir que “som un dels motors econòmics del país i la voluntat es poder obrir i tirar endavant per poder fer moltes temporades més”. Marticella va exposar que “tenim una responsabilitat amb els nostres clients, que ens han fet confiança”, i va comentar que “estem treballant per poder oferir una sèrie de propostes per a aquells que han confiat en nosaltres i que segurament tindran incidència en aquesta temporada però també en tindran en la de l’any vinent”.



Activitats obertes

Vallnord-Pal Arinsa ja va anunciar ahir que malgrat no poder obrir les pistes d’esquí sí que el dia 8 es posarien en funcionament els trineus de la zona de Pal i el restaurant l’Espresso de la Caubella, juntament amb altres activitats que s’aniran anunciant. En la mateixa línia, Naturlandia també va informar que avui obre part de les seves instal·lacions, amb el Tobotronc, l’Airtrek i la tirolina, el parc d’animals amb visites guiades, l’aula de natura i un nou Airtrek infantil, per atraure els residents del país amb un seguit de promocions. Per la seva part, Ensisa va confirmar que l’obertura del Mon(t) Màgic de Canillo es manté tal com estava prevista entre avui i el dia 8.



El tancament de les estacions per a la pràctica de l’esquí, però, comporta moltes afectacions derivades, una de les quals és que els monitors d’esquí no poden realitzar la seva tasca. En aquest sentit, des de l’Associació de Professors d’Esquí i Disciplines Associades d’Andorra, Manel Arajol va qualificar la situació de “molt dolenta”, però va dir que cal mostrar certa comprensió amb el Govern perquè “si han pres aquesta decisió és perquè s’havia de fer”. No obstant això, l’aprovació de la tercera Llei de mesures urgents relacionada amb la Covid-19 ahir els va fer veure amb un optimisme moderat el mes que falta fins poder iniciar la feina.



Per contra, des de l’Associació Andorrana de Monitors i Entrenadors d’Esquí, Carles Iriarte va qualificar el moment pel qual estan passant de “molt difícil” i va recordar que “hi ha molts monitors que no cobren des del març, i amb sort cobraran al febrer, gairebé un any sense ingressos”. Iriarte també va lamentar que “les estacions no ens han dit res de com queda la nostra situació, com ja va sent habitual no hi ha comunicació”, i va afegir que “esperem que el Govern pugui treure ajudes per al nostre col·lectiu, perquè hem de pensar que som treballadors fixos discontinus, que ja vam perdre un mes de feina quan es va tancar, i ara en perdrem com a mínim un altre si s’obre al gener”.