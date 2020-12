El mercat de l'avet encén els llums durant cinc dies

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:44

Redacció Andorra la Vella

La cònsol major de la Massana, Olga Molné, va participar ahir en l’encesa de llums del mercat de l’avet, que portarà cinc dies d’activitats culturals i compres de proximitat a la parròquia. Molné va remarcar que enguany el mercat massanenc “s’ha hagut d’adaptar a les circumstàncies, de la mateixa manera que haurem de celebrar les festes buscant moments d’il·lusió i felicitat adaptats a les mesures sanitàries”. L’acte inaugural va comptar amb una actuació dels joves artistes The Teens Project, una companyia sorgida del Punt 400.



D’altra banda, la Fira de Nadal d’Ordino començarà avui –i no ahir com estava previst– arran dels tres dies de dol decretats pel Govern per la mort de l’ex-Copríncep Valéry Giscard d’Estaing. El concert de la Coral Casama­nya, el de l’Escola de Música de les Valls del Nord i la cantada de Nadales han quedat cancel·lats amb la modificació del calendari.