El PS s'absté de la pròrroga dels ERTO perquè demana “esforços desiguals”

Salazar no descarta que hi hagi “incorreccions tècniques” que obliguin a modificar la llei

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:15

Adrià Esteban Andorra la Vella

“Parlo com una professional del dret laboral amb excedència i després de cinc pàgines el cap em bull”, va dir la consellera del PS Judith Salazar, referint-se a la “densitat” d’un text del qual es va abstenir la formació socialdemòcrata per les presses i pel contingut. En primera instància, Salazar va exposar que el timing de treball ha estat “gairebé inassolible”, atès que la tercera llei òmnibus es va començar a gestar el 19 d’octubre passat. “No puc assegurar que aquesta llei l’haguem de modificar en breu perquè hi hagi incorreccions tècniques”, va dir. Quant a l’essència, va afirmar que es tracta d’una llei “que no acontenta ningú”. “La situació dels autònoms no millora, sinó que hi ha alguna incompatibilitat més que no es preveia”, va lamentar. A més, Salazar va apuntar que “els efectes de les carències continuen deixant a fora les persones jurídiques”, raó per la qual va considerar que es demanen “esforços desiguals”. “L'interès general no pivota en empreses i famílies”, va verbalitzar sobre una llei que considera que estreny menys el cinturó a la banca i als grans propietaris.



Al seu torn, la majoria va explicar les bondats de la tercera llei òmnibus, que va comptar amb el suport de terceravia. No obstant això, el ministre d’Economia, Presidència i Empresa, Jordi Gallardo, va retreure al PS el seu sentit del vot. “El missatge que llancen és que es desmarquen del consens que tant predica el president del seu grup parlamentari”, va etzibar. Per la seva banda, des de la bancada liberal, Ferran Costa va catalogar de “decebedora” l’abstenció del PS. “Si tots els membres de la cambra apliquéssim la mateixa lògica aquest text comptaria amb 28 abstencions”, va subratllar. En darrer lloc, des de terceravia, Joan Carles Camp es va mostrar lleial al Govern tot i que va puntualitzar que “el miratge de l’estiu ens ha distret”, motiu pel qual va apel·lar el Govern a sol·licitar “l’ajut exterior i l’empatia” del Copríncep francès.

