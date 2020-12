Un pres preventiu es contagia de Covid i el brot dels reus s'eleva a set casos

Actualitzada 04/12/2020 a les 06:27

L’aniversari d’un agent penitenciari, amb un dinar en un restaurant amb 20 comensals, i que presumptament va provocar un brot de Covid-19 a la presó, continua creixent. Segons va poder saber el Diari, ahir es va haver d’aïllar un nou pres de la unitat de preventius, després que donés positiu per coronavirus. Així doncs, ja són set els reus que han contret el virus des de l’inici del brot, que es va produir a mitjan novembre. El jove, en presó preventiva per tràfic de droga, ha passat a aïllament.



Cal recordar que un total de 12 carcellers i un administratiu van contraure el virus. Les causes que van portar la Covid-19 a la presó es troben sota estudi del ministeri de Salut, ja que si per un costat els agents no van fer res punible pel que fa a la seva feina dins el seu horari laboral, sí que van cometre un seguit de negligències vers les restriccions que Salut té imposades per tal d’evitar la proliferació de la pandèmia.