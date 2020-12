'The Banker' tria Andbank millor banc de l'any a Andorra

L’entitat remarca que s’ha valorat la resiliència davant la crisi de la Covid

Actualitzada 04/12/2020 a les 06:30

Redacció Andorra la Vella

La revista The Banker, editada pel grup The Financial Times, ha escollit Andbank banc de l’any 2020 d’Andorra. La publicació, va valorar ahir l’entitat bancària, ha reconegut els 90 anys d’experiència en banca privada, la trajectòria i enfocament envers els seus clients, i també “la resiliència” que ha mostrat amb la conjuntura complexa que ha significat la pandèmia. Tanmateix, des de l’entitat es van congratular que el guardó “confirma la sòlida trajectòria” del banc, “que ha assolit una de les ràtios de liquiditat i solvència més altes”. El premi se suma a l’obtingut al novembre, quan les revistes The Banker i PWM la van considerar la millor banca privada d’Andorra.



Andbank valora que “aquest guardó posa de manifest que la bona evolució del grup adquireix encara més valor tenint en compte la situació actual dels mercats, la inversió en creixement internacional i l’aposta pel desenvolupament tecnològic”. El director general d’Andbank, Ricard Tubau, va manifestar que rebre aquest premi “significa un important reconeixement a l’esforç que tots els nostres col·laboradors han fet en aquests darrers anys”. “Els dos premis, millor banc i millor banc de banca privada del país, refermen la nostra perseverança i l’esforç amb el qual treballem per assolir l’excel·lència en el nostre objectiu final, que en definitiva és el servei i l’acompanyament al nostre client”, va continuar.



L’entitat va recordar que va tancar el 2019 amb un benefici net de 28 milions d’euros, un 3,6% per sobre dels resultats del 2018, i que a l’abril Fitch Ratings va mantenir el ràting a llarg termini BBB i el de curt termini a F3.