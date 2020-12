Actualitzada 04/12/2020 a les 06:24

Actua Innovació i l’empresa Aistech Space acorden un conveni de col·laboració a la Casa de la Muntanya d’Ordino per explorar el desenvolupament a Andorra de noves tècniques geoespacials i d’imatge via satèl·lit relacionades amb la muntanya per prevenir riscos naturals.