El sector turístic accepta la decisió de Govern però augura greus conseqüències econòmiques

Resignació a perdre la temporada d'hivern Un hotel del país tancat per la manca de turistes. Fernando Galindo

Actualitzada 04/12/2020 a les 06:01

Eduard Piera

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els sector turístic i l’econòmic accepten amb resignació la decisió de l’executiu de seguir les directrius dels països veïns, però auguren greus conseqüències econòmiques i la clausura de diversos establiments. Així ho van afirmar al Diari els representants dels diferents sectors, els quals van manifestar que la situació provocada per la pandèmia és complicada, però reconeixen la complexitat de prendre decisions en el marc del tauler internacional.



En la línia del Govern es va situar el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Miquel Armengol, qui va admetre que la decisió en l’àmbit econòmic “és una sotragada molt forta”, però “han fet el que s’havia de fer; si la part europea, França principalment, no obre, seria imprudent tant en l’àmbit sanitari com polític desmarcar-nos d’aquestes actuacions. No ens podem crear determinades enemistats”.



De la mateixa manera, el gerent de la Confederació Empresarial, Iago Andreu, va exposar que “la clau és continuar amb les negociacions que el Govern té engegades amb Catalunya, perquè com a mínim el turisme de compres pugui funcionar una mica a partir del 21 de desembre”, i va afegir que “la situació s’ha complicat una mica més, no per les decisions d’Andorra, sinó per les polítiques que estan prenent els països veïns”.



Un dels principals sectors afectats és l’hoteler i en va parlar el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, que va refermar que la situació “és molt crítica. De nou mesos de pandèmia només n’hem treballat un i mig, la situació és insostenible”. Així, va manifestar que el Govern no està tenint en compte la precarietat que està patint el sector, el qual es troba amb uns comptes de resultat “molt més negatius” que a l’inici de la pandèmia, ja que “no hem pogut treballar, no ens han deixat treballar”. Pujol va lamentar que les mesures de la darrera llei de mesures urgents cada cop són “menys profitoses per al teixit empresarial”, i “a hores d’ara necessitem ajudes més dures en l’àmbit econòmic”.



La presidenta dels comerciants de l’Eix Central, Sònia Yebra, es va mostrar comprensiva i va recordar que “des del 20 de novembre fins al 10 de gener és l’època en què facturem el 30% o 40% de tot l’any, però, és clar, quan al final veus que tots els sectors estem al mateix sac no podem ser més que els altres”. Yebra va apel·lar a la fortalesa del país i va destacar que “hem d’intentar ser tots molt forts, és molt important el consum intern, hem d’apostar-hi, donar economia a Andorra i no deixar que s’ensorrin les empreses del país”.



Finalment, des de la Iniciativa Publicitària del Pas, Jean Jacques Carrié va parlar d’una situació “catastròfica” a la localitat fronterera amb França.