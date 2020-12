Naturlandia reobre demà amb promocions per a residents

L'ecoparc lauredià estrena un airtrek infantil i ofereix un pack de 19,5 euros

Actualitzada 04/12/2020 a les 15:43

Redacció Andorra la Vella

Naturlandia inicia la temporada d'hivern demà amb l'obertura al públic del tobotronc, l'Airtrek i la tirolina, el parc d'animals amb visites guiades, l'aula de natura i un nou airtrek infantil, segons ha anunciat aquesta tarda. La nova atracció és una infraestructura de fusta amb proves motrius i habilitats per a infants.



L'ecoparc lauredià ofereix una promoció de 19,5 euros per a adults i infants de més de 120 cm que permet accedir a totes les atraccions i que té un preu de 10 euros per als nens més petits. Els dos restaurants també reobren les portes i les instal·lacion d'esquí segueixen tancades fins que les condicions ho permetin, precisen des de Naturlandia. L'accés al tobotronc es farà assignant horaris per evitar aglomeracions i estarà operatiu si la meteorologia ho permet.



L'horari des de demà fins a dimarts 8 de desembre serà des de les 9 a les 17 hores i després es tornarà a obrir el cap de setmana del 12 i 13 de desembre. Naturlandia avaluarà després els dies d'obertura en funció de l'evolució de la pandèmia i de les condicions climàtiques, segons han indicat des de l'ecoparc de la Rabassa.

