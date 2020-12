La literatura en català perd l'escriptor Albert Salvadó

La seva trajectòria destaca per la novel·la històrica i la vinculació política

Actualitzada 04/12/2020 a les 06:10

Martí Pons Andorra la Vella

L’escriptor Albert Salvadó va traspassar ahir als 69 anys. El difunt va néixer a Andorra la Vella i, tot i la professió com a enginyer industrial, la seva trajectòria destaca per la capacitat com a escriptor, sobretot en el gènere de novel·la històrica. Salvadó també va estar vinculat a la vida política com a integrant del Partit Socialdemòcrata (PS), del qual va ocupar la presidència entre el 2000 i el 2004, i com a conseller de Cultura de la capital entre el 2003 i el 2007. Com a escriptor va ser guardonat amb el premi Carlemany de novel·la el 2002 amb Els ulls d’Anníbal; el premi Fiter i Rossell del Cercle de les Arts el 1999 o el de la revista Àgora el 2017. La ministra de Cultura, Sílvia Riva, va destacar la seva projecció internacional i va recordar que ha estat un dels autors més traduïts al país. “És una gran pèrdua per a Andorra. Va portar el nom del país ben lluny.” Amb tot plegat, va indicar que se li farà un homenatge “tan aviat com es pugui”.



Per la seva part, la presidenta del PS, Susanna Vela, va incidir que la seva personalitat el definia per ser una persona decidida i que “confiava amb ell mateix” per seguir endavant “amb les seves idees”. Vela també va recordar la tasca feta al partit i com a conseller comunal. “Va fer molt bona feina, sempre en pensament socialdemòcrata, és a dir, l’interès del benestar de la població en general”.