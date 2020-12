La Fira de Nadal començarà el 5 de desembre

El programa s'ha modificat pels tres dies de dol decretats per Govern

La Fira de Nadal d'Ordino començarà el 5 de desembre i no avui, tal com estava previst, arran dels tres dies de dol decretats pel Govern per la mort de l'excopríncep Valéry Giscard d'Estaing. El Christmas Village també es farà dissabte mentre que l'animació de l'Esbart Valls del Nord 'Arribada de la llum', que s'havia de fer avui amb l'encesa, es farà dilluns 7 de desembre a les 18 hores a Prat de Call i la representació de 'L'última Ossa d'Ordino' s'ajorna al dimarts 8 de desembre a les 12 hores. La modificació del programa ha obligat a suspendre el concert de la Coral Casamanya, el de l'Escola de Música de les Valls del Nord i la cantada de Nadales. L'espectacle 'Dels sons i els gestos perduts', protagonitzat per David Font i Emma Riba, es representarà a L'Era d'Ordino, els dies 9 i 10 de gener. El nou programa es pot consultar al web www.ordino.ad i als comptes de Facebook i Twitter del comú.

