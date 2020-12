França permet l'entrada des de l'Arieja i els Pirineus Orientals

Els ciutadans gals han d'acreditar que venen a fer compres al Principat

Actualitzada 04/12/2020 a les 18:25

Redacció Andorra la Vella

El govern francès ha autoritzat l'entrada de ciutadans de l'Arieja i els Pirineus Orientals al Principat a partir d'avui i també la mobilitat des d'Andorra cap a aquestes comarques, segons ha anunciat el titular de Salut. Joan Martínez Benazet ha agraït el gest de les autoritats veïnes i especialment al Copríncep Macron i ha explicat que els turistes han d'omplir un certificat d'autoresponsabilitat que estableix que venen a comprar al país. I ha assenyalat que la possibilitat que aquests visitants puguin fer nit al Principat no està especificada i, per tant, "no és ni que sí ni que no" i ha comentat que no hi veu problema perquè es pugui fer sojorn al país i que dependrà del moment i des del punt que es faci el desplaçament.



El ministre ha remarcat que França inclou Andorra en les àrees que es poden fer desplaçaments de compres que estan limitats dins del territori veí a distàncies inferiors a 20 quilòmetres i que aquest anunci "és una escletxa i un signe d'optimisme" per als negocis del país i que tot i que no és la temporada que es voldria ha recordat que "estem lluitant contra una pandèmia". I ha remarcat que aquesta excepció és fruit de les negociacions intenses que s'han mantingut amb les autoritas veïnes i és molt important en el context actual perquè permet l'arribada de visitants francesos abans del 15 de desembre que és la data marcada per retornar a la lliure mobilitat a França.



Protocols de Nadal la setmana vinent

Martínez Benazet ha assegurat que els comitès tècnic i científic de la Covid i el personal del ministeri treballen amb intensitat per elaborar els protocols sanitaris per a les festes de Nadal que probablement es presentaran la setmana vinent i ha precisat que podran variar fins a l'últim moment per ajustar-se a l'evolució de la pandèmia. El ministre ha reiterat que el Govern és conscient que es tracta d'un període molt especial i que s'estan demanant molts esforços a la ciutadania però que l'objectiu és recuperar la normalitat el més aviat possible "i si pot ser al gener però tindrem un hivern no fàcil". I ha emfatitzat que "junts som grans i ens tornarem a aixecar" d'aquests moments difícils que afecten la salut i l'economia.









