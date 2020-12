Equipaments especials a partir de Canillo, la Cortinada i Pal

Nova jornada de nevades, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.000 metres durant el dia tot i que de manera feble

Actualitzada 04/12/2020 a les 09:36

Redacció Andorra la Vella

Tal i com apuntaven les previsions, durant la matinada s'han produït acumulacions de neu a diferents punts del país. Actualment els equipaments especials són obligatoris a partir de Canillo, la Cortinada, Pal i la Rabassa. A més, hi ha una restricció per a vehicles de més de 19 tones a l'RN22 per entrar a França.



Des del servei de meteorologia d'Andorra han apuntat que les precipitacions seran generals i febles fins al migdia i la cota de neu baixarà fins als 1.000 metres. Durant la tarda encara podran caure algunes nevades dispereses i intermitents a tot el país. De moment, ha deixat set centímetres de neu a Caborreu, situat a 2.250 metres.