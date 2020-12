El PS porta el reglament de l''skimo' a Sindicatura

Actualitzada 04/12/2020 a les 06:06

PADRENY VEU "FUNAMBULISME" EN LA POSICIÓ DE L'EXECUTIU SOBRE L'AEROPORT NACIONAL

Durant la sessió de control al Govern, el PS també va qüestionar la necessitat de construir un aeroport nacional a Grau Roig i va acusar a l’executiu de respondre amb evasives. “No cal un Cirque du Soleil a Andorra perquè amb tant funambulisme sobre l’aeroport nacional l’espectacle ja està garantit”, va etzibar el conseller del PS Roger Padreny, que va mostrar dubtes sobre la compatibilitat d’acollir una infraestructura aèria al país amb la candidatura nacional a la Unesco com a reserva mundial de la biosfera. Al seu torn, el cap del Govern, Xavier Espot, va reiterar que encara és “massa aviat” per pronunciar-se sobre la conveniència d’un projecte “que encara no existeix”. “No els diré que el Govern ho veu amb bons ulls ni tampoc que ho veiem amb mals ulls. A partir dels informes tècnics ens posicionarem quan tinguem una opinió degudament fonamentada”, va dir Espot, que va mencionar que prèviament caldrà analitzar altres estudis econòmic, ambiental o de riscos.

El reglament sobre la pràctica de l’esquí de muntanya que emana de la modificació de la Llei de l’esport representa “una possible invasió de competències”, segons va afirmar ahir el president del grup parlamentari del PS, Pere López, que sol·licitarà a la Sindicatura la revisió d’aquest text per si hi ha conflictes legals al voltant del desenvolupament d’aquesta activitat dins dels dominis esquiables.“Volen imposar sancions a les persones que no portin el forfet per practicar esquí de muntanya com si fossin els usuaris de les estacions quan la llei no els permet fer-ho”, va manifestar López, que també va emplaçar el Govern a retirar “un reglament que s’extralimita i no s’aguanta per enlloc”. En aquest sentit, el dirigent socialdemòcrata va puntualitzar que l’encàrrec que s’encomanava de la Llei de l’esport “només habilitava a regular els horaris i les zones d’esquí de muntanya”, raó per la qual va lamentar “que hi hagi una voluntat política per cobrar totes les persones que vagin a fer aquesta pràctica”.Així mateix, López va deslligar el desenvolupament de l’activitat de l’ús dels remuntadors que hi ha a les instal·lacions dels camps de neu. “Quan un va a fer esquí de muntanya pot o no pot agafar un giny mecànic, va reiterar. A més, durant el seu al·legat, també va fer al·lusió a la prohibició de portar gossos i va assegurar que “a la majoria hi ha una fixació contra aquests animals”. Per tot plegat, el dirigent socialdemòcrata va concloure la intervenció afegint que “no es poden posar tanques a la muntanya i limitar un accés que fins ara era lliure”.Per la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va defensar que l’aplicació d’aquest reglament era necessària perquè fins ara “hi havia un marge de tolerància i buit legal”, obviant que des del 2007 ja existeix un reglament de conducta per a la pràctica de l’esquí de muntanya a les pistes d’esquí. Amb tot, Gallardo es va excusar que en el relleu amb l’anterior ministre no se li va comunicar la necessitat de fer una llei específica al tomb d’aquesta qüestió i no va ser fins al mes de setembre “que el ministeri d’Esports ens va recordar que s’havia de complir aquesta legislació”. De totes maneres, Gallardo va insistir que aquest forfet forma part d’una “política comercial” i que el Govern vetllarà perquè el seu ús tingui garantit el transport per cable, la senyalització dels itineraris o les cobertures mèdiques.Des de terceravia, Carine Montaner va qüestionar l’afany “recaptatori” del forfet i Joan Carles Camp va plantejar dubtes associats amb les rutes d’skimo que inexorablement hagin de passar pels camps de neu.