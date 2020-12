El PS critica el retard per presentar els protocols d'hivern

Actualitzada 04/12/2020 a les 06:45

Adrià Esteban Andorra la Vella

El president del grup parlamentari del PS, Pere López, va criticar ahir, durant la sessió de control al Govern celebrada al Consell General, la “manca d’anticipació” que ha tingut l’executiu a l’hora de presentar els protocols d’hivern als agents concernits del sector, ja que van considerar que això ha suposat un greuge per a la imatge d’Andorra en l’àmbit turístic. “Som al desembre i encara estem ajustant protocols que haurien permès als hotelers comunicar als seus operadors turístics que estem preparats per rebre turistes del primer nivell”, va manifestar. En aquest sentit, López va exposar que la situació de l’estiu no és comparable amb la de l’hivern atès que hi ha elements de major risc que requerien “més coordinació”. “És una llàstima i és inexplicable que no ens haguem sabut avançar de tancar amb molta anticipació uns protocols exemplars”, va sostenir el dirigent del PS, que va referir-se a les dificultats del sector “per tenir una interlocució fluïda” o als “calendaris incomplerts”.



La ministra de Turisme, Verònica Canals, es va defensar recordant que hi ha països com França que encara no tenen enllestit el protocol i va posar en valor que les reunions de treball van iniciar-se el 13 d’agost. “L’intercanvi d’informació ha estat constant i hem tingut una escolta activa amb el sector”, va defensar la ministra.



Al seu torn, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va recordar el caràcter evolutiu de la pandèmia i va reivindicar l’estratègia de cribrar “el 100% del personal exposat al turisme”.