El comú rep 57 sol·licituds d'ajudes a les famílies arran de la Covid-19

Gili afirma que la xifra és baixa perquè "en ser una cosa nova la gent ho desconeix"

Actualitzada 04/12/2020 a les 18:40

El comú escaldenc ha rebut un total de 57 demandes per a obtenir alguna de les ajudes que la corporació va activar a famílies i persones que requereixin alguna necessitat arran de la Covid-19. La cònsol major, Rosa Gili, en roda de premsa posterior a la sessió de comú ha fet constatar que la baixa demanda no té a veure perquè no hi hagi la necessitat, sinó "perquè en ser una cosa nova la gent ho desconeix". També el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha informat que pel que fa als ajuts a empreses de la parròquia, s'han rebut 67 sol·licituds, de les quals 40 ja han estat tramitades i 33 resoltes favorablement. Dolsa ha recordat que els interessats tenen fins al 31 de desembre per a demanar informació o alguna de les prestacions. El cònsol menor ha dit que els diners que es gastin enguany, serviran per fer front a nous ajuts dels quals la majoria ja s'està plantejant.