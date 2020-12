El PS s'absté de la nova pròrroga dels ERTO

Salazar sosté que a la llei “es demana un esforç menys ferm a la banca i als propietaris”

La consellera del PS, Judith Salazar, ha anunciat aquest matí l’abstenció del seu grup parlamentari del projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària, que contempla entre d’altres qüestions la pròrroga dels ERTO fins al 30 de juny i els ajuts al lloguer durant el primer trimestre del 2021. “No puc assegurar que aquesta llei l’haguem de modificar en breu perquè hi hagi incorreccions tècniques”, ha manifestat Salazar, qui ha lamentat la “manca d’anticipació” del Govern per treballar aquest text legislatiu. “Som incapaços de veure que l’interès general pivota en empreses i famílies quan es demana un esforç menys ferm a la banca i als propietaris”, ha declarat la consellera del PS, que ha subratllat que en aquesta tercera llei òmnibus “la situació dels autònoms no millora, sinó que hi ha alguna incompatibilitat més que no es preveia”.



Per la seva banda, els grups que donen suport al Govern han exposat els diferents articulats d’una llei que han definit com a necessària per al teixit productiu. La consellera de DA, Maria Martisella, ha assegurat que “no es deixa ningú a l’estacada”, mentre que la consellera de L’A, Eva López, s’ha referit a la “corresponsabilitat” de tots els agents econòmics. Al seu torn, el president del grup parlamentari de CC, Carles Naudi, ha destacat que aquesta llei, a diferència de les dues lleis òmnibus anteriors, dona un paraigües legal “a les decisions que venen de tancaments fora d’Andorra i que reboten al teixit productiu vinculat al turisme”.



Des de terceravia, el conseller Joan Carles Camp ha expressat el seu suport a la llei i ha posat en valor els “majúsculs esforços” del Govern a l’hora de desplegar ajuts. Tot i això, Camp ha puntualitzat que “el miratge de l’estiu ens ha distret” i ha sostingut que en el text que s’aprovarà avui “no hem vist un allargament de les reduccions dels salaris públics ni els càrrecs de confiança”, així c”cap gest dels treballadors públics i els funcionaris a partir d’un cert salari”. A més, el dirigent de terceravia ha demanat al cap de Govern, Xavier Espot, que en propera reunió que mantindrà amb el Copríncep francès, Emmanuel Macron, “expliqui les nostres dificultats i que necessitarem ajut exterior, solidaritat i empatia”. “Expliqui que sols no ens en sortirem i que ens cal una bossa de diners per superar la pandèmia”, ha afegit.

