Dos ingressos a l'hospital i 51 positius nous

El centre suma 22 pacients i l'UCI torna a baixar a tres pacients

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 04/12/2020 a les 18:23

Redacció Andorra la Vella

Salut ha detectat 51 casos en les últimes 24 hores i s'apropa a la marca dels 7.000 casos totals, tal i com ha detallat el ministre Joan Martínez Benazet en la roda de premsa d'actualització sanitària d'aquesta tarda. Actualment n'hi ha 6.955, dels quals 6.097 corresponen a la segona onada. Els casos actius han crescut lleugerament fins als 748, 13 més que ahir, mentre que les recuperacions totals se situen en 6.130. Les defuncions de persones amb Covid són 77, la darrera de les quals es va produir ahir corresponent a un pacient que estava ingressat a l'UCI.



L'hospital suma de nou ingressos de pacients per coronavirus amb l'entrada avui de dos afectats fins arribar a 22 malalts, davant dels 20 que hi havia ahir. La situació millora a l'UCI amb un infectat menys i tres en total, dels quals hi ha dos intubats, també un menys que dijous. L'ocupació a planta puja a 19 afectats per la Covid, tres més que ahir.



Pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 36 aules sota vigilància activa, cinc menys que ahir. D'aquestes, 9 estan aïlades completament i 25 de manera parcial. En aquest sentit, Benazet ha indicat que el cribratge escolar ha tingut un balanç de cinc positius d'entre els 750 tests d'antigen ràpids que s'han realitzat. D'altra banda, el titular de Salut ha explicat que l'stop lab de l'aparcament del Prat de la Creu acumula més de 33.000 proves, mentre que l'stop lab mòbil que ha anat circulant per les diferents parròquies, i que demà es traslladarà a Canillo, n'ha realitzat més de 6.600.

#1 Jordi G

(04/12/20 17:14)