Concert "De pel·licula" a Ordino el dia 20 de desembre

Actualitzada 04/12/2020 a les 20:19

El Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà organitzen a l'Auditori Nacional el dia 20 de desembre a les 12 hores el concert "De pel·lícula!" a càrrec d’un quartet de cordes de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, format per Francesc Planella i Àlex Arajol (violins), Elias Porter (viola) i Carolina Bartumeu (violoncel). Els músics interpretaran temes tan coneguts com James Bond, Harry Potter i la pedra filosofal, Moon River, Malson abans de Nadal, Eduard Manstisores, Els set magnífics, La missió, L’èxtasi de l’or, Cinema Paradiso, El bo, el lleig i el dolent, Fins que li va arribar l’hora, Els Gremlins, i El Tango de Roxanne. La selecció musical i arranjaments són a càrrec de Francesc Planella, sota la direcció escènica, dramatúrgia i selecció de textos, de Joan Hernández.L’aforament de l’Auditori Nacional és limitat i les entrades pel concert es poden adquirir a través del web www.ordinoclassic.ad i a l’Oficina de Turisme d’Ordino al preu de 15 euros per localitat. El dia del concert no hi haurà venda de localitats a la taquilla.De pel·lícula! és una proposta musical i teatral en què les notes i la paraula s’entrellacen per homenatjar el món del cinema, que, a través de les seves històries, ens ha fet viatjar. Músics i actors faran passar una bona estona al públic i li faran reviure les bandes sonores acompanyades de diàlegs en viu, mentre es projecten els cartells de cada film interpretat. La proposta vol ser també un homenatge a la figura d’Ennio Morricone, desaparegut el mes de juliol passat. El concert comptarà amb la presència dels actors andorrans, Núria Montes i Boris Cartes.