Trilla percep 2.272 euros al mes per assessorar el Govern

Redacció Andorra la Vella

Antoni Trilla García, cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l’hospital Clínic de Barcelona, va ser el professional escollit per assessorar el Govern d’Andorra en la gestió de la pandèmia.



Una tasca per la qual, segons recollia un edicte del BOPA que es va publicar ahir, el doctor cobrarà un sou per un valor de 2.272,72 euros al mes (impostos inclosos) pels treballs d’assessorament de cara a l’estratègia a seguir davant la situació de la crisi sanitària. La contractació del metge, que també compta amb un ampli recorregut en el món sanitari, preveu un termini que va del 4 de novembre al 31 del mes de desembre d’enguany, tot i que és prorrogable amb previ acord de Govern.



El catedràtic en medicina preventiva de la Universitat de Barcelona també és assessor del govern espanyol amb motiu de la crisi sanitària.

