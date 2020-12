Tres entitats han deixat la federació que les aglutina per discrepàncies en la manera de fer

La commemoració, avui, del Dia internacional de les persones amb discapacitat arriba a Andor­ra amb un trencament entre les associacions que defensen els drets i interessos del col·lectiu. La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), que precisament es va impulsar per unir els esforços de totes les entitats, ha sumat tres baixes les darreres setmanes. Ahir l’Associació per la Malaltia d’Alzheimer (AAMA) feia pública la carta que havia enviat a la FAAD per comunicar que marxava i en la qual posava de manifest les diferències amb d’altres entitats representades. “Actualment no compartim l’objectiu de treball ni la manera