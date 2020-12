Salut notifica 52 casos nous, quatre en el cribratge escolar

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:58

Adrià Esteban Andorra la Vella

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar ahir en roda de premsa que en les primeres tres jornades de cribratge a la comunitat educativa amb tests d’antígens s’han diagnosticat quatre casos de les 914 proves realitzades a professors i alumnes. Aquesta xifra s’incorpora als 52 casos positius que es van detectar ahir per part del ministeri de Salut. D’aquesta manera, la xifra total de contagiats des de l’esclat de la pandèmia s’eleva a 6.842, mentre que el nombre de casos actius es situa en 778. Pel que fa a les recuperacions de les darreres 24 hores, el ministre va informar de 48 noves altes mèdiques.



Quant a la pressió sobre el sistema sanitari, a l’hospital hi ha ingressats 25 pacients, dels quals 20 estan a planta i cinc a la unitat de cures intensives. D’aquests, dos necessiten l’assistència de ventilació mecànica però, segons Benazet, es troben en la “fase d’extubació”. A més, en l’àmbit escolar hi ha 34 aules en vigilància activa, nou de les quals confinades totalment i 25 amb aïllaments parcial. Respecte a la taxa de reproducció del virus, el titular de Salut va destacar que el paràmetre va situar-se a 0,96, “amb una tendència a la baixa”. En darrer lloc, Benazet va recordar que l’aprovació del nou decret d’accés als allotjaments turístics requerirà la presentació d’una prova PCR o TMA negativa a tots els turistes –excepte els menors de sis anys– que pernoctin més de tres nits al país, sempre que no provinguin de França, Espanya o Portugal, en disposar d’un conveni sanitari de repatriació.